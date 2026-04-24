Luci su Porta Romana con Sintesi di quartiere

Un nuovo progetto dedicato a Porta Romana si sta sviluppando grazie alla collaborazione tra un’associazione locale e un negozio della zona. L’iniziativa si chiama “Sintesi di quartiere” e coinvolge l’associazione PortaRomanaBella e il negozio Artemide, situato in piazza San Nazaro in Brolo. L’obiettivo è valorizzare e far conoscere meglio le peculiarità del quartiere attraverso questa collaborazione.

L’associazione PortaRomanaBella promuove l’iniziativa “Sintesi di quartiere” dalla collaborazione col negozio Artemide in piazza San Nazaro in Brolo. Prevede l’esposizione della lampada “Sintesi”, progettata da Ernesto Gismondi, nelle vetrine dei negozi aderenti in corso di Porta Romana e vie limitrofe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luci su Porta Romana con “Sintesi di quartiere” Notizie correlate Amici della Pizza Milano: la vera pizza romana sottile e croccante in zona Porta RomanaIn via Anfossi, zona Porta Romana, si cela un tempio della pizza sottilissima che da anni catalizza l’attenzione degli amanti della vera tradizione... Muro crollato su un'auto ad Ascoli in zona Porta Romana durante il maltempo, veicolo distrutto dai detritiA causa del maltempo ad Ascoli Piceno un muro è crollato su un'auto, che è andata distrutta: non risultano esserci persone coinvolte o feriti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Design week: dal 21 al 26 aprile con l'associazione Porta Romana Bella porta lampade di design Sintesi installate nelle vetrine dei negozi; Nuova illuminazione esterna della Cattedrale: si parte dal portale maggiore e dal protiro. Nuove luci anche sulla Loggia dei Militi; Milano Design week in Porta Romana: arriva il progetto Sintesi di quartiere; Alle Fortezze degrado, povertà ed emarginazione. Sesso in pieno giorno sotto la chiesa | FOTO. Porta Romana si accende di una nuova luceA Corridonia torna a splendere sotto una nuova luce Porta Romana, detta Portarella, a seguito dell’opera di restauro post-sisma. I lavori di riqualificazione di una delle cinque porte di Corridonia ... ilrestodelcarlino.it Dentro le mura di Terra del Sole Un viaggio alla scoperta dell’architettura della città ideale voluta da Cosimo I de’ Medici. Itinerario: Palazzo Pretorio – cuore della città medicea Porta Fiorentina – una delle imponenti porte del borgo Porta Romana – - facebook.com facebook