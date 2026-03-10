Luci spente nel mondo per L' ora della terra Anche l' Italia aderisce

Luci spente per fare luce sull'importanza del clima. Il prossimo 28 marzo, alle ore 20:30, torna l'appuntamento "Earth Hour - L'Ora della terra", la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura promossa dal WWF. Un momento simbolico che unisce persone, città, istituzioni e imprese in ogni parte del mondo in un gesto semplice ma potentissimo: spegnere le luci un'ora, così da accendere l'attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta. Nata a Sydney nel 2007, la ricorrenza compierà quest'anno il suo ventesimo anniversario. L'evento è divenuto presto un evento planetario e nel 2025 ha coinvolto quasi 200 paesi, con lo spegnimento simbolico delle luci dei più famosi monumenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

