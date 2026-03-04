Luci d' Artista 2026 2027 | al via la ricerca di un nuovo art director

È partita la selezione di un nuovo art director per l’edizione 20262027 di Luci d’Artista. La rassegna, nota per le sue installazioni luminose, si prepara a rinnovarsi e ad arricchirsi con un volto nuovo che possa contribuire a rendere l’evento ancora più spettacolare. La ricerca mira a trovare un professionista capace di portare innovazione e creatività alla manifestazione.

Già si pensa all'edizione 2026-2027 di Luci d’Artista: al via la ricerca di un nuovo art director per rilanciare e rendere ancor più spettacolare la kermesse. E' stata pubblicata, infatti, la gara d’appalto per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’incarico di ideazione e progettazione di opere e figure luminose per la realizzazione della XXI edizione dell’evento. Di 164.700 euro, come riporta La Città, il compenso previsto per l’incarico di ideazione e progettazione delle nuove installazioni (ma anche per tutta l’attività di supervisione e controllo della realizzazione delle nuove opere progettate) e per la redazione e il successivo coordinamento del piano di comunicazione e interazione con il pubblico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

