Luci d’Artista nuove risorse per il 2026-2027 | accordo Comune–Camera di Commercio

A pochi giorni dalla fine della 20ª edizione di Luci d’Artista, il Comune di Torino annuncia un accordo con la Camera di Commercio per trovare nuove risorse. L’obiettivo è ampliare le installazioni luminose anche nel 2026 e nel 2027, puntando a rendere ancora più suggestivo il prossimo inverno. La firma dell’intesa apre la strada a investimenti supplementari, con l’intento di mantenere vivo l’interesse e l’attrattiva dell’evento.

A pochi giorni dalla chiusura della ventesima edizione di Luci d'Artista, il Comune guarda già al prossimo inverno e mette nero su bianco un nuovo step economico per ampliare la mappa delle installazioni. Dopo la definizione del budget principale per la kermesse 2026-2027 – fissato a 2 milioni e 750mila euro – la Giunta comunale ha approvato un ulteriore intervento: un finanziamento aggiuntivo da 150mila euro frutto di un accordo con la Camera di Commercio. Risorse che serviranno a portare luminarie e opere "complementari" anche in aree che resterebbero escluse dal maxi-finanziamento regionale.

