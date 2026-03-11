Welfare Italia Index 2025 la Toscana è settima Sanità efficiente e meno povertà ma spesa sociale sotto la media

Il Welfare Italia Index 2025 colloca la Toscana al settimo posto, evidenziando una sanità ritenuta efficiente e un livello di povertà più basso rispetto ad altre regioni. Tuttavia, la spesa sociale complessiva della regione si mantiene al di sotto della media nazionale. Questi dati si riferiscono a un’analisi che valuta vari indicatori di benessere e servizi sociali offerti sul territorio.

Firenze, 11 marzo 2026 – La Toscana si conferma tra le regioni con i sistemi di welfare più solidi del Paese. Nel Welfare Italia Index 2025, la regione si colloca al settimo posto nella classifica nazionale, subito dopo l’Emilia Romagna, per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dal rapporto del think tank Welfare Italia, promosso dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Sono 22 gli indicatori chiave messi a confronto tra spesa pubblica e privata, sanità, politiche sociali, previdenza e istruzione, con l’obiettivo valutare come le risorse si trasformano in risultati concreti per i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

