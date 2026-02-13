Cazzullo a Pietrastornina | San Francesco identità italiana e il dialogo tra storia e attualità

A Pietrastornina, Aldo Cazzullo ha parlato di San Francesco, collegando la sua figura alle origini dell’identità italiana. L’autore ha spiegato come il santo rappresenti ancora oggi un simbolo forte, radicato nella cultura locale e nazionale. Durante l’evento, ha ricordato anche alcuni episodi della vita di Francesco, coinvolgendo il pubblico con aneddoti vivaci e dettagli storici.

Pietrastornina accoglie Aldo Cazzullo per celebrare San Francesco: un viaggio nelle radici dell'identità italiana. Il piccolo comune di Pietrastornina, in provincia di Avellino, si prepara ad accogliere Aldo Cazzullo il 22 febbraio 2026 per la presentazione del suo nuovo libro, "Il primo italiano". L'evento, che si svolgerà nella Chiesa Maria SS. Annunziata, è promosso dal Circolo Socio-Culturale PetraStrumilia e intende riaccendere il dibattito sulla figura di San Francesco d'Assisi, esplorandone l'attualità nel contesto delle sfide contemporanee.