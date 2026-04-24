Lotto Napoli protagonista | ecco i numeri del 23 aprile 2026

Il 23 aprile 2026, le estrazioni del Lotto hanno visto Napoli protagonista con numeri come 7, 73, 55, 6 e 61. Il jackpot del SuperEnalotto è salito a 153 milioni di euro. Nessuna vincita record è stata annunciata, ma i numeri estratti sono stati pubblicamente comunicati e disponibili per consultazione. La giornata si è conclusa con l’attesa per i prossimi aggiornamenti sui risultati delle lotterie.

? Cosa sapere Estrazioni Lotto del 23 aprile 2026: Napoli registra i numeri 7, 73, 55, 6, 61.. Jackpot SuperEnalotto sale a 153.500.000 euro dopo i nuovi sorteggi nazionali.. I numeri della ruota di Napoli estratti giovedì 23 aprile 2026 hanno consegnato il 7, il 73, il 55, il 6 e il 61, mentre le altre estrazioni nazionali hanno protagonisti altri set di cifre tra Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Mentre la città si prepara al risveglio mattutino, i risultati del Lotto di ieri sera raccontano una serata di numeri variegati. A Napoli, l’attenzione si è concentrata sulla sequenza 7 – 73 – 55 – 6 – 61. Spostando lo sguardo sulle altre città, a Bari sono usciti 22, 71, 52, 35 e 2; a Cagliari invece la combinazione è stata 33, 7, 64, 51 e 60.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotto, Napoli protagonista: ecco i numeri del 23 aprile 2026 Notizie correlate Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 23 aprile 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 23 aprile 2026 Oggi, giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazioni Lotto 23 Aprile 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLottoEstrazioni Lotto 23 Aprile 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Blog | Ecco i numeri della smorfia legati alla rapina di Napoli. Lotto, Campania protagonista: vinti oltre 138mila euroIl Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 14 aprile 2026, considerando i premi maggiori, sono andate alla regione vincite ... napolivillage.com Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti! | Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 16 Aprile 2026Lotto, Superenalotto, 10eLotto: estrazione di giovedì 16 aprile 2026: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot e curiosità ... ilsussidiario.net