Estrazioni Lotto 23 Aprile 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Ecco i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 23 aprile 2026. I risultati sono stati comunicati in diretta e sono disponibili per chi ha partecipato ai giochi di questa giornata. Di seguito vengono riportati i numeri estratti e le eventuali vincite associate. La pubblicazione include anche eventuali premi assegnati e le combinazioni fortunate di questa sessione.

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 14 Marzo 2026

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