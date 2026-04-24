Nella quinta giornata di gare degli Europei senior 2026 di lotta, svoltisi a Tirana, in Albania, due rappresentanti italiani sono stati eliminati. Benjamin Konrad Honis, che gareggiava nella categoria dei -97 kg dello stile libero, e Vincenza Amendola, competeva nei -72 kg della lotta femminile. Entrambi gli atleti hanno concluso la loro partecipazione senza passare il turno.

Proseguono senza gioie per l’Italia gli Europei senior 2026 di lotta: nella quinta giornata di gare a Tirana, in Albania, escono subito di scena entrambi gli azzurri impegnati, ovvero Benjamin Konrad Honis, nei -97 kg dello stile libero, e Vincenza Amendola, nei -72 kg della femminile. Nei -97 kg dello stile libero Benjamin Konrad Honis nel turno di qualificazione ai quarti è stato sconfitto dal moldavo Radu Lefter, che si è imposto ai punti con lo score di 11-2. Il moldavo è poi uscito ai quarti di finale e per l’azzurro è svanita l’ipotesi del ripescaggio. Nei -72 kg della femminile Vincenza Amendola nel primo turno dei ripescaggi è stata definitivamente eliminata dalla slovacca Zsuzsanna Molnar, che ha vinto per schienamento dopo 2’35”, quando lo score era già sul punteggio di 6-0 per la slovacca.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lotta, Benjamin Konrad Honis e Vincenza Amendola eliminati agli Europei

Notizie correlate

Lotta, Enrica Rinaldi perde di misura la finale per il bronzo agli Europei. Amendola ai ripescaggiSi è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di lotta 2026, in corso di svolgimento sulle materassine della Sports Hall “Feti...

Lotta, prima giornata negativa per l’Italia agli Europei. Eliminati i tre azzurri della greco-romanaVa in archivio con un bilancio sicuramente negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Europei di lotta 2026, primo grande...