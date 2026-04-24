L' Oscar della Scienza 2026 alla collaborazione Muon g-2 a cui partecipa Unipi

Il Breakthrough Prize 2026 per la Fisica Fondamentale, spesso chiamato l’“Oscar della Scienza”, è stato consegnato alle collaborazioni internazionali Muon g-2. Questa iniziativa, iniziata negli anni Settanta, si occupa di misurare l’anomalia magnetica del muone. A partecipare a questo progetto c’è anche un’università italiana, che ha contribuito alle ricerche e alle misurazioni condotte nel corso degli anni.

Pisa, 24 aprile 2026 - Il Breakthrough Prize 2026 per la Fisica Fondamentale, noto in tutto il mondo come l’“Oscar della Scienza”, è stato assegnato alle tre collaborazioni internazionali Muon g-2 che, a partire dagli anni ’70, hanno misurato l’anomalia magnetica del muone. Questo prestigioso riconoscimento celebra decenni di ricerca scientifica d'eccellenza condotta nei laboratori del Cern di Ginevra, del Brookhaven National Laboratory e del Fermilab negli Stati Uniti. L’ Università di Pisa, insieme alla Sezione Infn di Pisa, alla Scuola Normale e all'Ino-Cnr di Pisa, è parte della collaborazione internazionale che ha contribuito alla realizzazione dell’esperimento al Fermilab, da cui è stata ottenuta la misura più precisa mai realizzata dell’anomalia magnetica del muone.🔗 Leggi su Lanazione.it

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