Durante la 12ª cerimonia del Breakthrough Prize, nota come “Oscar della Scienza”, l’attrice ha indossato un abito firmato Gucci e ha sfoggiato un’acconciatura in stile Old Hollywood con ciocche grigie naturali e luminose. L’evento si è svolto di recente e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della ricerca scientifica. La presenza di Hayek ha attirato l’attenzione dei media presenti all’evento.

S alma Hayek ha partecipato alla 12esima edizione del Breakthrough Prize Ceremony, noto anche come “ Oscar della Scienza ”. Una cerimonia, ideata da Mark Zuckerberg e Sergey Brin, che riunisce star del cinema e della scienza per premiare i migliori contributi dell’anno in matematica e ricerca scientifica. Per l’occasione, l’attrice ha scelto uno stile che unisce glamour e naturalezza. Le protagoniste assolute del look? Le ciocche grigie sullo chignon Old Hollywood. Salma Hayek compie 55 anni: i punti di forza di un'icona beauty. guarda le foto Capelli grigi e stile Old Hollywood. I capelli di Salma Hayek hanno illuminato il red carpet. L’attrice ha creato uno chignon morbido, con riga laterale e una ciocca frontale leggermente ondulata per incorniciare il viso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Agli Oscar della Scienza 2026, Salma Hayek sfoggia un outfit firmato Gucci e un’acconciatura Old Hollywood con ciocche grigie naturali e luminose

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