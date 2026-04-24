Lorenzo Musetti rivede la top-10 virtuale | come cambia il ranking ATP e i possibili sviluppi a Madrid

Lorenzo Musetti ha vinto il suo match contro Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 7-6(4), qualificandosi così per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Con questa vittoria, il tennista italiano ha riacceso le possibilità di rientrare nella top-10 del ranking ATP, che viene aggiornato a ogni torneo. Al prossimo turno affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, in una sfida che potrebbe influenzare ulteriormente la sua posizione in classifica.

Lorenzo Musetti ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. Il percorso di rinascita dopo un momento difficile dovuto a problemi fisici riparte dalla terra rossa della capitale spagnola, dove il toscano è chiamato a difendere i 400 punti conquistati lo scorso anno raggiungendo la semifinale alla Caja Magica. Proprio la generosa cambiale da onorare aveva fatto scivolare il nostro portacolori al di fuori dell a top-10 virtuale del ranking ATP, ma oggi ci è prontamente rientrato grazie ai 50 punti portati a casa per l’affermazione conseguita al debutto sul mattone tritato iberico.🔗 Leggi su Oasport.it

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