Dopo gli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz allunga ulteriormente sul rivale Jannik Sinner nella classifica ATP. Lorenzo Musetti entra di prepotenza nel top-5, segnando un passo importante nella sua carriera. Il torneo ha portato grandi novità e cambiamenti nelle prime posizioni mondiali.

Aggiornamenti di grande rilievo nella classifica mondiale del tennis maschile al termine degli Australian Open 2026, torneo che ha consegnato alla storia un protagonista assoluto. Carlos Alcaraz ha scritto una pagina memorabile a Melbourne: il trionfo nello Slam australiano ha consentito allo spagnolo non solo di raggiungere quota sette Major in carriera, ma soprattutto di completare il Career Grand Slam a soli 22 anni, un’impresa mai riuscita prima a nessun tennista nella storia di questo sport. Le ripercussioni in classifica non si sono fatte attendere. “Carlitos” è letteralmente scappato via nel ranking ATP, issandosi al comando con 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (2 febbraio 2026): Carlos Alcaraz allunga su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti in top-5

Approfondimenti su Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Il 12 gennaio 2026 segna una giornata storica per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che entrano entrambi nella top-5 del ranking ATP.

Il ranking ATP aggiornato al 19 gennaio 2026 vede Sinner subito dietro ad Alcaraz, mentre Musetti mantiene la posizione tra i primi cinque.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Argomenti discussi: Classifica ATP, 2 febbraio 2026: Alcaraz in fuga, Djokovic torna sul podio dietro a Sinner. Cobolli in top 20, best ranking per Darderi; Classifica Atp, Alcaraz allunga su Sinner: il distacco e come può recuperare Jannik; Sinner, la rincorsa al n.1 si fa dura. Alcaraz va in fuga anche senza vincere gli Australian Open; Musetti e Sinner verso un sogno: derby azzurro in semifinale e due italiani in Top 3.

Ranking ATP (2 febbraio 2026): Carlos Alcaraz allunga su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti in top-5Aggiornamenti di grande rilievo nella classifica mondiale del tennis maschile al termine degli Australian Open 2026, torneo che ha consegnato alla storia un protagonista assoluto. Carlos Alcaraz ha ... oasport.it

Sinner rimane dunque al 2° posto nel ranking mondiale ATPAl momento Jannik Sinner occupa la seconda posizione del ranking ATP. La situazione si è delineata chiaramente dopo la conclusione degli Australian Open, terminati proprio oggi, 1 febbraio 2026, con l ... ladigetto.it

Ranking Atp aggiornato dopo gli Australian Open! 3350 i punti che separano Carlos Alcaraz da Jannik Sinner. skysporttennis - facebook.com facebook

Grandi parole di stima in conferenza stampa da parte di Novak Djokovic all'indirizzo di Carlos Alcaraz: "I suoi risultati sono il testamento della sua già stellare carriera. Non riesco a pensare ad altri superlativi per descriverlo. Penso che meriti ogni singolo elo x.com