LIVE Musetti-Hurkacz ATP Madrid 2026 in DIRETTA | esordio complicatissimo sorteggio non favorevole

Durante il torneo ATP di Madrid, il primo turno tra il tennista italiano e il polacco si è rivelato molto difficile, con uno sorteggio che non ha favorito il giocatore italiano. La partita è stata trasmessa in diretta con aggiornamenti continui, mentre altri incontri del giorno sono stati programmati con orari precisi, tra cui un match previsto nel primo pomeriggio. La competizione prosegue con diverse sfide in programma nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il polacco Hubert Hurkacz. Quinto confronto diretto tra i due con la situazione ferma finora sul 2 pari. L’ultima sfida risale ai sedicesimi di Wimbledon 2023 quando il toscano si arrese in tre parziali. Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra l’olandese Griekspoor ed il bosniaco Dzumhur. Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento madrileno a margine di un primo assaggio di stagione sulla terra non entusiasmante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio complicatissimo, sorteggio non favorevole Notizie correlate Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sorteggio non favorevole e debutto complicatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di... Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingSi preannuncia un debutto piuttosto complicato quello di Lorenzo Musetti nella mattinata di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid 2026 contro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Madrid LIVE Musetti-Hurkacz: cronaca in diretta dalle 11; Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sorteggio non favorevole e debutto complicato; Live Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; ATP Madrid: Bonzi e Hurkacz primi avversari di Sinner e Musetti. Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sorteggio non favorevole e debutto complicatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid ... oasport.it Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l'azzurro sfiderà nel secondo turno ... oasport.it Non prima delle 16.00 di domani Venerdì 24 Aprile sul Manolo Santana Stadium l'esordio di Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi. Arantxa Sanchez Stadium Ore 11.00 Hurkacz- Musetti Campo N.8 Terzo incontro Grant-Cirstea #janniksinner #Madrid #musetti - facebook.com facebook #Musetti- #Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com