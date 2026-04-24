Ciclismo Lorenzo Finn operato a Genova dopo la caduta al Tour of the Alps

Lorenzo Finn è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Genova a seguito di una caduta durante la terza tappa del Tour of the Alps. L’incidente ha causato una frattura a un polso, che ha reso necessaria l’operazione. La caduta si è verificata nelle fasi iniziali della tappa.

Lorenzo Finn è stato operato a Genova dopo la caduta nelle fasi iniziali della terza tappa del Tour of the Alps e la frattura riportata a un polso. Per il campione del mondo un brutto stop in un momento in cui la forma sembrava già buona.Il giorno prima infatti il corridore di Avegno aveva.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Lorenzo Finn finisce in ospedale: caduta e ritiro al Tour of the AlpsIl Tour of the Alps 2026 perde uno dei protagonisti più interessanti delle prime giornate. Maxi caduta al Tour of the Alps, 30 corridori coinvolti, 6 ritirati: anche Lorenzo Finn in ospedaleUna caduta che ha coinvolto una trentina di corridori ha caratterizzato la 3a tappa del Tour of the Alps: a pochi chilometri dal via l'incidente che... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Anche la Nazionale italiana al Tour of the Alps: i convocati dal ct U23 Marino Amadori; Giro di Slovenia 2026, 17 squadre al via: presenti 2 WorldTour e 3 formazioni italiane (più la MBH). Ciclismo, Lorenzo Mark Finn operato al polso dopo la caduta al Tour of the AlpsLa giovanissima speranza del ciclismo azzurro si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla frattura del polso rimediata al Tour of the Alps: Ora guardiamo avanti per tornare presto in b ... sport.sky.it Lorenzo Finn finisce in ospedale: caduta e ritiro al Tour of the AlpsAGGIORNAMENTO ORE 13.20 Secondo quanto riferito dalla RAI, i ciclisti che avrebbero avuto la peggio nel capitombolo sarebbero Nespoli, che dovrebbe aver ... oasport.it Lorenzo ti aspettiamo più forte di prima Il giovane talento del ciclismo italiano, Lorenzo Finn, aveva subito la frattura del polso durante la terza tappa del Tour of the Alps 2026 #Finn #TourOfTheAlps #TotA x.com Lorenzo ti aspettiamo più forte di prima Il giovane talento del ciclismo italiano, Lorenzo Finn, aveva subito la frattura del polso durante la terza tappa del Tour of the Alps 2026 - facebook.com facebook