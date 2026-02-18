In Vacanza con Carlo & Giorgio | risate assicurate a San Donà di Piave

Perché la commedia “In Vacanza con Carlo & Giorgio” ha attirato molti spettatori a San Donà di Piave? Durante le Olimpiadi, il teatro ha deciso di proporre uno spettacolo leggero, dedicato alle vacanze e ai sogni di chi desidera evadere dalla routine. La risata è assicurata grazie alle gag dei due protagonisti, che portano sul palco humor e allegria. La rappresentazione ha coinvolto un pubblico vario, desideroso di momenti spensierati. La prossima data è già annunciata per il fine settimana.

In tempo di Olimpiadi si può andare a teatro? Certo, soprattutto se sul palco si parla di vacanze, quelle prossime o quelle solo sognate. Il periodo più atteso dell’anno, un rito che si ripete con i suoi preparativi, gli aneddoti, i ricordi e – talvolta – anche le delusioni, si fa spettacolo grazie a Carlo & Giorgio, il duo comico che ha da poco tagliato il traguardo dei 30 anni di carriera, atteso venerdì 20 febbraio sul palco del Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave (inizio ore 21.00), ennesima tappa di un lungo tour nei teatri del Veneto. Uno spettacolo, In vacanza con Carlo & Giorgio, che coinvolge fin dalle prime battute regalando una serata di risate e spensieratezza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Al Ferrari di Camposampiero va in scena "In vacanza con Carlo & Giorgio"Domenica 21 dicembre alle ore 17, il Teatro Ferrari di Camposampiero ospiterà lo spettacolo “In vacanza con Carlo e Giorgio”, un evento speciale fuori rassegna inserito nella stagione teatrale curata da La Piccionaia. Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglioNegli ultimi mesi, San Donà di Piave ha registrato un incremento dei fenomeni criminali giovanili, tra risse, spaccio e regolamenti di conti tra bande nei luoghi pubblici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: TEATRO: Venerdì grasso con la comicità di Carlo & Giorgio; Melissa Satta festeggia i 40 anni in vacanza con Carlo Beretta; Sciare con i reali: da William e Kate Middleton a re Felipe di Spagna, chi potremmo incontrare sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina; Giuditta e Carlo, a 90 anni festeggiano san Valentino in Rsa: Noi, due eterni fidanzati. Il nostro segreto? Il rispetto. Spettacolo In vacanza con Carlo & GiorgioIn tempo di Olimpiadi si può andare a teatro? Certo, soprattutto se sul palco si parla di vacanze, quelle prossime o quelle sognate. Il periodo più atteso dell’anno, un rito che si ripete con i suoi p ... trevisotoday.it Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, baci infuocati sulla neve/ Figlio Maddox in vacanza con loroMelissa Satta, fuga d'amore extralusso a St. Moritz! Con Carlo Beretta è vero amore! Anche Melissa Satta come tanti altri Vip si è goduta le sue vacanze sulla neve, e lo ha fatto con il fidanzato ... ilsussidiario.net LA PERSONAL TIME SAN DONÀ CADE CONTRO REGGIO EMILIA. I ragazzi di coach Rigamonti rientrano dalla trasferta emiliana senza punti. Non basta un ottimo secondo set per cambiare l’inerzia del match. Ora testa a sabato: al PalaBarbazza arriva facebook