Il Rotary Club Ancona Conero dona 250 panettoni e altri dolci alla Caritas

Il Rotary Club Ancona Conero, guidato dal presidente Alessandro Scalise, ha consegnato 250 panettoni, pandori, 50 torroni e altri dolci alla Caritas di Ancona. La donazione comprende prodotti sia gluten free che senza lattosio, destinati alla distribuzione presso la mensa per le persone in difficoltà. La consegna si è svolta negli ultimi giorni, con l’obiettivo di supportare le attività di assistenza della Caritas.

L'iniziativa, resa possibile grazie a Luigi e Vittorio Scoponi, quest'ultimo contitolare di vari Conad cittadini, potrebbe essere bissata per Pasqua Vittorio infatti, insieme alla socia Paola Ponzelli, è titolare del supermercato Conad di corso Carlo Alberto e delle sedi di via Trieste e Torrette. La donazione è stata ovviamente quantomai gradita e accettata dalla Caritas di Ancona che fornirà così un dolce ai suoi assistiti della mensa. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Asportate due neoplasie (polmone e mammella) nella stessa seduta operatoria, il grande intervento all'ospedale di Torrette 🔗 Leggi su Anconatoday.it

