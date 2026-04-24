L’Ong antifascista che pagava i nazi finanziata da Soros Clooney e Cook

Da laverita.info 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'organizzazione non governativa antifascista, accusata di aver speso circa 3 milioni di euro per promuovere un’immagine che alimentava il razzismo, è stata al centro di un’indagine. Secondo le accuse, l’ente sarebbe stato finanziato da figure note nel mondo della finanza e dello spettacolo, tra cui alcuni nomi di rilievo. Le autorità stanno esaminando i flussi di denaro e le attività svolte dall’organizzazione.

Le accuse di Todd Blanche, del resto, sono particolarmente pesanti: «L’Splc fabbrica il razzismo per giustificare la propria esistenza», ha dichiarato il procuratore generale degli Stati Uniti. Che poi ha spiegato: «L’uso del denaro dei donatori per trarre profitto da membri del Ku Klux Klan non può restare impunito. Il Dipartimento di giustizia chiamerà a rispondere l’Splc e ogni altra organizzazione fraudolenta che operi secondo lo stesso schema ingannevole. Nessuno è al di sopra della legge». Anche il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha sostenuto che «l’Splc avrebbe messo in piedi una vasta operazione fraudolenta per ingannare i propri donatori, arricchirsi e nascondere al pubblico le proprie attività ingannevoli».🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - L’Ong antifascista che pagava i nazi finanziata da Soros, Clooney e Cook

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