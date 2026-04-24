L’Ong antifascista che pagava i nazi finanziata da Soros Clooney e Cook

Un'organizzazione non governativa antifascista, accusata di aver speso circa 3 milioni di euro per promuovere un’immagine che alimentava il razzismo, è stata al centro di un’indagine. Secondo le accuse, l’ente sarebbe stato finanziato da figure note nel mondo della finanza e dello spettacolo, tra cui alcuni nomi di rilievo. Le autorità stanno esaminando i flussi di denaro e le attività svolte dall’organizzazione.

Le accuse di Todd Blanche, del resto, sono particolarmente pesanti: «L’Splc fabbrica il razzismo per giustificare la propria esistenza», ha dichiarato il procuratore generale degli Stati Uniti. Che poi ha spiegato: «L’uso del denaro dei donatori per trarre profitto da membri del Ku Klux Klan non può restare impunito. Il Dipartimento di giustizia chiamerà a rispondere l’Splc e ogni altra organizzazione fraudolenta che operi secondo lo stesso schema ingannevole. Nessuno è al di sopra della legge». Anche il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha sostenuto che «l’Splc avrebbe messo in piedi una vasta operazione fraudolenta per ingannare i propri donatori, arricchirsi e nascondere al pubblico le proprie attività ingannevoli».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Ong antifascista che pagava i nazi finanziata da Soros, Clooney e Cook Notizie correlate Addio Cook: la strategia che ha reso Apple un gigante da 4.000 mld? Cosa sapere Tim Cook cede il comando di Apple a John Ternus nel prossimo settembre. Bignami inchioda Magi: "Non accettiamo lezioni da chi prende soldi da Soros"Sono bastati pochi minuti a Galeazzo Bignami per inchiodare Riccardo Magi e tutta la sinistra. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Due luoghi della città da intitolare agli antifascisti Lenzini e Barontini; Torna il corteo antifascista in Valpolcevera: Ogni contrada è patria del ribelle; Provocazione 25 aprile a Predappio: Un convegno dal titolo ‘fine dell’antifascismo’? Insulto alla memoria; A Luras il ricordo di Andrea Lentini: l’assessora Portas chiude il convegno sull’antifascismo. Secondo un’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un’organizzazione che si presenta come antifascista avrebbe finanziato gruppi estremisti, tra cui il Ku Klux Klan. Parte dei fondi raccolti sarebbe stata utilizzata per sostenere attività violente e - facebook.com facebook