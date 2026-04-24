Londra affitti vietati | lo scandalo delle clausole religiose illegali

A Londra e nel sud-est, alcuni proprietari pubblicano annunci di affitto che includono clausole vietate, basate su motivi religiosi. Queste clausole escludono specifiche comunità religiose dall’accesso alle abitazioni. La questione è al centro di un’indagine che ha portato alla luce queste pratiche illegali. Le autorità hanno avviato verifiche e richiedono la rimozione di tali clausole dai contratti di locazione.

? Cosa sapere Proprietari a Londra e nel sud-est pubblicano annunci con clausole escludenti per motivi religiosi.. Le restrizioni su Facebook e Telegram violano l'Equality Act 2010 sulla parità di trattamento.. A Londra e nelle aree del sud-est dell’Inghilterra, alcuni proprietari di immobili stanno pubblicando annunci illegali che escludono chiunque non sia musulmano dalla possibilità di affittare alloggi. La pratica, emersa attraverso inchieste giornalistiche, vede la diffusione di proposte immobiliari su canali social come Facebook, Telegram e Gumtree. In questi spazi digitali, i locatori pongono restrizioni basate sulla fede o sull’origine geografica, richiedendo ad esempio esclusivamente coppie o ragazzi musulmani, oppure persone provenienti da specifiche zone come l’Haryana, il Kerala, il Gujarat o la regione punjabi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Londra, affitti vietati: lo scandalo delle clausole religiose illegali Notizie correlate La “Fontana dell’Immondezza” di Londra e lo scandalo dei liquami britannici: quando l’arte denuncia il fallimento delle imprese idriche privateImmaginate di passeggiare lungo il Tamigi, nella zona di Waterloo, una mattina di febbraio. San Giuseppe Vesuviano, Affitti illegali ai migranti: sgomberati venti palazziDormitori improvvisati, locali senza requisiti minimi di abitabilità trasformati in abitazioni e spazi in cui il sovraffollamento rende impossibile...