La Fontana dell’Immondezza di Londra e lo scandalo dei liquami britannici | quando l’arte denuncia il fallimento delle imprese idriche private

La “Fontana dell’Immondezza” di Londra ha attirato l’attenzione dei giornalisti, evidenziando lo sversamento di liquami nel Tamigi da parte di imprese idriche private. La scena si svolge nella zona di Waterloo, dove cittadini e visitatori si sono trovati davanti a un’opera d’arte che denuncia visivamente il problema. L’incidente ha sollevato un dibattito pubblico sul fallimento delle aziende di settore nel garantire la qualità delle acque.

Immaginate di passeggiare lungo il Tamigi, nella zona di Waterloo, una mattina di febbraio. Il cielo londinese è grigio come sempre, l'aria frizzante odora di fiume. E poi, all'improvviso, vi ritrovate davanti a una scena che vi blocca i piedi sul selciato: una serie di statue umane piegate in due, bocche spalancate, che vomitano acqua marrone e melmosa in una fontana circolare. Sopra di loro, impassibile e trionfante, un uomo in doppiopetto con le tasche gonfie di banconote. La valigetta trabocca di denaro. Lui sorride. Non è un'allucinazione. È la "Fountain of Filth" — la Fontana dell'Immondezza — installata per tre giorni sull'Observation Point di Southbank, a Londra, come campagna promozionale per la serie televisiva Dirty Business, andata in onda su Channel 4 tra il 23 e il 25 febbraio 2026.