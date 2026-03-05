San Giuseppe Vesuviano Affitti illegali ai migranti | sgomberati venti palazzi

A San Giuseppe Vesuviano sono stati sgomberati venti palazzi utilizzati come affitti illegali ai migranti. All’interno di questi edifici, sono stati trovati dormitori improvvisati e locali privi dei requisiti minimi di abitabilità. Le condizioni di sovraffollamento rendevano impossibile anche le attività più elementari per chi vi risiedeva. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine e le autorità competenti.

Dormitori improvvisati, locali senza requisiti minimi di abitabilità trasformati in abitazioni e spazi in cui il sovraffollamento rende impossibile anche la più elementare condizione di igiene e sicurezza. È da queste situazioni, spesso invisibili fino a quando non arrivano i controlli, che parte l’azione avviata dal Comune di San Giuseppe Vesuviano per riportare legalità nel mercato degli affitti e contrastare lo sfruttamento del bisogno abitativo, soprattutto ai danni dei migranti. In città da tempo si è rafforzata l’attività di controllo sul fronte delle condizioni abitative e del sovraffollamento negli appartamenti. La svolta In poco più... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

