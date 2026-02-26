Nella chiesa di Sant' Antonio Abate di Chieti il concerto della rassegna corale La passione di Gesù

Sabato 28 febbraio, nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Chieti, si terrà la 25esima edizione della rassegna corale La passione di Gesù, con un concerto dedicato alla Passio Christi. L’evento coinvolge diverse formazioni corali e richiama un pubblico appassionato, offrendo un momento musicale di riflessione e spiritualità. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della città.

Sabato 28 febbraio, la chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti ospita la 25esima edizione della Passio Christi, concerto della rassegna corale La passione di Gesù. Protagonisti il coro polifonico Terra d'Abruzzo, diretto dal maestro Franco Becconi; il coro Francesco Paolo Tosti, diretto dal.

