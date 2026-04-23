Lonato del Garda | classica a Sant' Antonio
A Lonato del Garda si rinnova l’appuntamento con la musica classica, che prevede tre concerti presso la chiesa di Sant’Antonio Abate. L’evento si svolge anche quest’anno, attirando appassionati e musicisti nella località. Le esibizioni si tengono in ambienti storici, contribuendo a mantenere viva questa tradizione musicale. La serie di concerti rappresenta una delle manifestazioni culturali più attese in zona, con un programma dedicato a musiche di autori classici.
Ritorna anche quest'anno l'atteso appuntamento con la musica classica a Lonato del Garda. Tre suggestivi concerti presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate.Programma Domenica 10 maggio, ore 17. Evolution Classical Duo.Francesco Giordanino violino e voce. Marco De Masi violoncello.Musiche di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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