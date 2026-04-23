Lonato del Garda | classica a Sant' Antonio

Da bresciatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lonato del Garda si rinnova l’appuntamento con la musica classica, che prevede tre concerti presso la chiesa di Sant’Antonio Abate. L’evento si svolge anche quest’anno, attirando appassionati e musicisti nella località. Le esibizioni si tengono in ambienti storici, contribuendo a mantenere viva questa tradizione musicale. La serie di concerti rappresenta una delle manifestazioni culturali più attese in zona, con un programma dedicato a musiche di autori classici.

Ritorna anche quest'anno l'atteso appuntamento con la musica classica a Lonato del Garda. Tre suggestivi concerti presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate.Programma  Domenica 10 maggio, ore 17. Evolution Classical Duo.Francesco Giordanino violino e voce. Marco De Masi violoncello.Musiche di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

Lonato del Garda: mercanticoIl Mercantico: il mercato dell’antiquariato e del collezionismo a Lonato del Garda.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Victoria Alba Pattinaggio, buone prestazioni al Campionato Interregionale Skate Italia di Lonato del Garda; Modena Kart domina a Lonato: doppietta firmata Hedfors e d’Ascoli nella WSK Euro Series; Sodikart domina a Lonato: doppietta KZ2 e fuga Orlov nel campionato; Lonato, nasce Onda Civica: nuovo progetto per le comunali.

lonato del garda lonato del garda classicaMeteo Lonato Del Garda OggiA Lonato del Garda oggi sarà una giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, minima 15°C, massima 20°C. In particolare avremo precipitazioni piovose dif ... ilmeteo.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.