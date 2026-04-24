È stata eseguita questa mattina all'istituto di Medicina Legale di Pavia l'autopsia sul corpo di Gabriele Vaccaro, ucciso in circostanze ancora da chiarire. La relazione medica servirà a capire se, in base alle ferite riportate, fosse possibile un intervento di soccorso e se l’intervento stesso avrebbe potuto salvare la vita della vittima. Le forze dell’ordine continuano le indagini per ricostruire l’accaduto.

Pavia, 24 aprile 2026 – È stata eseguita questa mattina all'istituto di Medicina Legale dell' Università di Pavia l'autopsia su Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni originario di Favara (Agrigento) morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. L'esame, iniziato attorno alle 8.30, si è concluso dopo circa quattro ore. Oltre al perito incaricato dalla Procura, era presente anche la dottoressa Novella D'Agostino, medico legale nominato dalla difesa del 16enne accusato dell'omicidio. Tremila persone hanno stretto in mano la candela con il comune intento di trasformare il dolore in un messaggio di solidarietà e di vita https:www.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio di Gabriele Vaccaro, eseguita l’autopsia: dovrà chiarire se poteva essere salvato dopo la coltellata al collo

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Si chiamava Gabriele Vaccaro, aveva 25 anni e un sorriso che molti ricordano ancora. Era partito per costruirsi un futuro, come tanti ragazzi che cercano il loro posto nel mondo. Oggi resta il vuoto, ma anche la responsabilità di non lasciare che la sua storia pa facebook