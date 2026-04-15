A Induno Olona, in provincia di Varese, continuano le indagini sull’omicidio di un uomo. Un’autopsia è in corso per determinare se la vittima sia stata colpita anche mentre si trovava a terra. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul luogo dell’omicidio e ascoltando testimoni. La polizia non ha ancora fornito dettagli su eventuali sospetti o motivazioni.

Induno Olona (Varese) – Proseguono gli accertamenti sull’omicidio a Induno Olona, mentre il quadro investigativo inizia a delinearsi. L’autopsia sul corpo di Enzo Ambrosino è stata eseguita ieri da Chiara Rossetti, i ncaricata di chiarire le cause del decesso e la dinamica delle lesioni. I legali della famiglia della vittima e delle altre parti coinvolte hanno chiesto che l’esame approfondisca anche eventuali ferite inferte dopo la caduta a terra e la posizione degli aggressori al momento del colpo mortale. Dai primi riscontri emerge che Ambrosino sarebbe stato raggiunto da un fendente profondo al torace, nella zona laterale del busto, risultato fatale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio di Enzo Ambrosino, l’autopsia dovrà chiarire se sia stato colpito anche mentre era a terra

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