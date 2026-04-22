Omicidio di Gabriele Vaccaro | scappano dopo la coltellata fatale denunciati quattro giovani

Quattro giovani sono stati denunciati dopo l'omicidio di un ragazzo di 25 anni avvenuto a Pavia. Secondo quanto riferito, i sospettati sono scappati dal luogo dell'aggressione subito dopo aver sferrato il colpo fatale. La vittima, originaria di Favara, è stata trovata con ferite da arma da taglio e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche del fatto.

C'è una piccola svolta nelle indagini sulla tragica morte di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne originario di Favara (Agrigento) ucciso a coltellate a Pavia. Gli agenti della questura hanno identificato e denunciato quattro giovani - tre maggiorenni e un diciassettenne - con l'accusa di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne Omicidio Pavia, ‘Pensavano non fosse grave’: Gabriele Vaccaro ucciso con una coltellata, il dolore di FavaraOmicidio Pavia oggi: accoltellato nel parcheggio, muore a 25 anni Una notte che si trasforma in tragedia, un’aggressione improvvisa e un destino che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Dammi una fetta di pizza: così è iniziata la lite che ha ucciso un 25enne a Pavia; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: i colpi di cacciavite dopo una lite al bar per una ragazza e la ferita che non perdeva sangue; Omicidio Gabriele Vaccaro in un parcheggio a Pavia, fermato un 16enne. L’omicidio di Gabriele Vaccaro, altri 4 indagati per omissione di soccorsoSono gli amici del 16enne fermato per omicidio. Sono indagati per omissione di soccorso, erano con l'egiziano ma non avrebbero preso parte all’aggressione ... grandangoloagrigento.it Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato 16enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio con un cacciaviteFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it GABRIELE È MORTO A 25 ANNI COLPITO DA UN CACCIAVITE AL COLLO DA UN ALTRO RAGAZZO A Pavia tre giovani sono stati portati in questura: un passaggio investigativo che potrebbe rappresentare una svolta nell’omicidio di Gabriele Vac - facebook.com facebook Nel tg delle 14 Una fiaccolata per Gabriele L' #omicidio di Gabriele Vaccaro a #Pavia. Domani sera una fiaccolata organizzata dal comune. Racconti contrastanti dai due gruppi di ragazzi. Dai video la ricostruzione dell'aggressione @TgrRai #IoSeguoTgr x.com