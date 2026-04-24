Lombardia il dramma delle 70 donne | la trappola dei matrimoni forzati

In Lombardia, circa settanta donne sono state segnalate ai centri antiviolenza per aver subito matrimoni forzati. Queste segnalazioni riguardano situazioni in cui le donne sono state costrette a sposarsi contro la loro volontà. Le autorità stanno analizzando i casi e cercando di intervenire per proteggere chi si trova in questa condizione. La questione rappresenta un problema urgente e complesso che coinvolge diverse istituzioni.

? Cosa sapere Settantina di donne in Lombardia segnalate dai centri antiviolenza per matrimoni forzati.. Il convegno a Brescia propone la scuola come presidio contro il controllo sociale.. A Brescia, dove il silenzio delle strade si rompe solo per i passi dei passanti, una settantina di donne in Lombardia sta affrontando il dramma invisibile dei matrimoni forzati, un fenomeno che emerge con forza dai dati raccolti dai centri antiviolenza locali. Il convegno dal titolo Senza voce, senza scelta, organizzato dalla Butterfly Società Cooperativa Sociale e dalla Fondazione Pangea Ets, ha portato tra le vie bresciane esperti provenienti da diverse parti d’Europa, dall’Italia fino al Pakistan, per affrontare una realtà che spesso resta chiusa tra le mura domestiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia, il dramma delle 70 donne: la trappola dei matrimoni forzati Notizie correlate La piaga dei matrimoni combinati: in Lombardia 70 donne vittime di un “abuso silenzioso”. L’appello: “Denunciate, non abbiate paura"Brescia, 24 aprile 2026 – I casi più eclatanti sono quelli balzati agli onori della cronaca nera, perché finiti con la morte di giovani donne come... Matrimoni forzati e mutilazioni, è allarme anche in Italia. FdI: “difendiamo i diritti di donne e bambine”In Italia una donna su quattro, tra le immigrate che provengono da determinati Paesi a maggioranza islamica, è a rischio mutilazione genitale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Quella pluralità che c'è Solo in Lombardia, la nuova narrazione della regione; Monza, il coraggio di un intervento impossibile: la storia delle gemelle siamesi dal Senegal e la nuova vita della piccola D.; Eventi segnalati dai Comuni; Al San Gerardo di Monza intervento di 40 ore su gemelle siamesi. Il dramma d'amore di Romeo e Giulietta nei movimenti legnosi delle marionette CollaLe marionette Carlo Colla & figli tornano con un classico della letteratura romantica Romeo e Giulietta, in scena fino al 15 marzo. 70 le marionette, la metà costruite apposta per lo spettacolo, dal ... rainews.it Il TAR Lombardia respinge i ricorsi: Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi Il ricorso contro la decisione del 2023 era stato presentato dakl Comune di Milano e da tre Comuni del Varesotto: Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate Articolo com - facebook.com facebook La Lombardia si prepara a mettersi in mostra alla TuttoFood Milano x.com