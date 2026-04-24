La piaga dei matrimoni combinati | in Lombardia 70 donne vittime di un abuso silenzioso L’appello | Denunciate non abbiate paura

In Lombardia, ci sono circa 70 donne che vivono situazioni di matrimoni forzati, spesso invisibili all’opinione pubblica. Tra le vittime di questa realtà ci sono giovani donne che, in passato, hanno perso la vita in circostanze legate a queste pratiche. La questione è stata affrontata anche attraverso appelli pubblici che invitano le persone a denunciare eventuali situazioni di abuso, incoraggiando le vittime a non temere di chiedere aiuto.

Brescia, 24 aprile 2026 – I casi più eclatanti sono quelli balzati agli onori della cronaca nera, perché finiti con la morte di giovani donne come Sana Cheema o Saman Abbas. Ma il fenomeno dei matrimoni va oltre la cronaca e condiziona la vita di tante donne, a volte minorenni, che vivono nell’invisibilità il dramma di dover scegliere tra accettare un matrimonio che non vogliono o perdere la propria famiglia. “Nessuna dovrebbe esser costretta a scegliere – racconta Roberta Leviani, responsabile del centro antiviolenza Butterfly di Brescia –. Invece abbiamo ragazze che non riescono neanche a chiamare violenza ciò che vivono. Donne che si dividono tra il desiderio di giustizia e il dolore di dover rinunciare al rapporto con la propria famiglia”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La piaga dei matrimoni combinati: in Lombardia 70 donne vittime di un “abuso silenzioso”. L’appello: “Denunciate, non abbiate paura" Notizie correlate Violenza sulle donne, l'appello del maggiore dei carabinieri Putortì: "Denunciate per ritrovare la normalità"Il Soroptmist international club ha potenziato con un computer l’aula protetta che grazie ad un accordo con l’Arma aveva finanziato nel 2017 Sempre... "Non abbiate paura": la Pasqua dell'arcivescovo Maffeis inizia con un appello alla pace e alla comunitàVeglia in cattedrale, il messaggio del presule: "Riconosciamo i segni del Risorto in chi educa i figli, assiste i genitori e compie gesti di...