Durante la settimana più intensa del calendario artistico mondiale, un nuovo spazio apre le sue porte a Venezia. Il Calm Café, situato presso lo showroom Versatile, nasce come un luogo di relax pubblico, pensato per offrire un momento di rigenerazione tra le esposizioni e gli eventi della Biennale d’Arte. L’inaugurazione si inserisce nel contesto di un periodo ricco di attività culturali, attirando visitatori e operatori del settore.

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© Corrieretoscano.it - Loftie inaugura il Calm Café presso Versatile: un santuario pubblico rigenerativo durante la Biennale d’Arte di Venezia

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