Loftie Debuts Calm Café at Versatile a Public Restorative Sanctuary During Venice Art Biennale

Durante la settimana della Biennale di Venezia, nota per la sua intensità e il grande afflusso di visitatori, viene inaugurato Calm Café, un nuovo spazio aperto al pubblico. Situato presso Versatile, il locale si presenta come un luogo dedicato al ristoro e alla riflessione, offrendo un'area di relax nel cuore della manifestazione artistica. L'apertura di Calm Café si inserisce nel contesto di eventi culturali e artistici che si svolgono in questa fase della manifestazione.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE VENICE, Italy, April 24, 2026 PRNewswire — During one of the most vibrant—and demanding—weeks on the global art calendar, Calm Café arrives as a much-needed counterpoint. Presented by Loftie in partnership with Versatile and produced by Lover LLC, this three-day activation (May 7-9) takes place during the opening week of the 2026 Venice Art Biennale, transforming a historic Venetian palazzo near the Rialto Bridge into a space for rest, focus, and quiet connection. As thousands of collectors, curators, artists, and journalists descend on the city, Calm Café offers something absent from Biennale week: a dedicated environment to slow down.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Loftie Debuts Calm Café at Versatile, a Public Restorative Sanctuary During Venice Art Biennale Notizie correlate Ritorna la Biennale Art Expo con 287 artisti e tanti ospitiTorna la Biennale Milano Art Expo dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino. Leggi anche: Biennale Art Expo: 287 artisti da 60 Paesi raccontano universo femminile Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Sinner-Bonzi: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Hurkacz: orario, precedenti e dove vederla in tv; Libano, tregua estesa di 3 settimane e Trump annuncia: Presto incontro Netanyahu-Aoun.