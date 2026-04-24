Lodi il sottopassaggio della tangenziale è terra di nessuno

A Lodi, il sottopasso della tangenziale est è diventato un punto di ritrovo per circa trenta cittadini stranieri, tra cui un uomo di 41 anni richiedente asilo di origine africana. La zona, segnata da degrado e condizioni di insicurezza, è spesso frequentata da persone senza fissa dimora o coinvolte in attività illegali. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e autorità locali, che si sono confrontate con le problematiche legate alla gestione del luogo.

Emreke, 41enne richiedente asilo di origine africana, è uno dei circa trenta cittadini stranieri che ha trovato rifugio nel sottopasso della tangenziale est di Lodi, diventato terra di nessuno fra degrado e insicurezza. Da tempo i residenti denunciano una condizione di degrado, ma anche di pericolo, mentre diversi i comitati hanno chiesto un intervento da parte delle istituzioni, con tanto di diffide inviate a comune, prefettura e Anas, ente proprietario del viadotto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lodi, il sottopassaggio della tangenziale è terra di nessuno Notizie correlate Il ponte chiuso per lavori, Lodi sorride: “Finora nessuna criticità, meno traffico in tangenziale”Lodi, 18 marzo 2026 – Nessuna criticità rilevante e condizioni complessivamente sotto controllo. Lodi, incendio in tangenziale: traffico paralizzato in direzione MilanoLodi, 15 febbraio 2026 – Paura, nella prima serata di oggi 15 febbraio 2026, lungo la tangenziale di Lodi.