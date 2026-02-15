Lodi incendio in tangenziale | traffico paralizzato in direzione Milano

Un incendio sulla tangenziale di Lodi ha bloccato il traffico verso Milano, creando disagi per chi viaggia in quella direzione. L’incendio si è sviluppato in un'auto ferma, e le fiamme hanno coinvolto anche alcuni mezzi vicini, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la carreggiata. La strada rimane bloccata mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Lodi, 15 febbraio 2026 – Paura, nella prima serata di oggi 15 febbraio 2026, lungo la tangenziale di Lodi. L'allarme è scattato in direzione Milano, poco dopo l'uscita del McDonald's. Per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato un violento incendio che avrebbe coinvolto uno dei mezzi in transito, un furgone. Il tutto generando alte fiamme e una densa colonna di fumo nero, visibili a grande distanza. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autopompa. Gli operatori del 115 sono tutt'ora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.