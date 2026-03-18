Da quando il ponte è stato chiuso per i lavori, le autorità di Lodi hanno segnalato che finora non ci sono state criticità significative. La chiusura ha portato a una diminuzione del traffico sulla tangenziale, che risulta meno congestionata rispetto al passato. La situazione viene monitorata regolarmente per assicurare che tutto proceda senza problemi.

Lodi, 18 marzo 2026 – Nessuna criticità rilevante e condizioni complessivamente sotto controllo. Questo quanto si è convenuto, a Lodi, nel corso della cabina di regia riunita nella giornata di lunedì per fare il punto della situazione sulla prima settimana di esercizio del nuovo assetto viabilistico in vigore per i lavori in corso sul fiume Adda. Sotto la lente è finito in modo particolare il nuovo assetto della circolazione. Sulla base dei report disponibili, aggiornati anche alla mattinata di lunedì, l’avvio si è svolto senza grandi problematicità. Il dato consente ora di entrare in una seconda fase: meno emergenziale e più analitica.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ponte chiuso per lavori, Lodi sorride: “Finora nessuna criticità, meno traffico in tangenziale”

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