L’Ocse gela l’Italia | tagliata la crescita allo 0,4%

L’Ocse ha ridotto le stime di crescita per l’Italia, prevedendo ora un aumento del Pil dello 0,4% nel 2024. La revisione rispetto alle precedenti previsioni di dicembre, che indicavano uno sviluppo dello 0,6%, rappresenta un calo rispetto anche al 2025, quando il Pil aveva registrato uno 0,5%. Questa è la seconda revisione al ribasso in pochi mesi, dopo quella di Confindustria.

Dopo Confindustria, anche l’Ocse rivede al ribasso le stime di crescita per l’Italia. L’Economic Outlook intermedio stima il Pil al +0,4% quest’anno, in calo rispetto allo 0,6% previsto a dicembre e anche rispetto al già insoddisfacente 0,5% registrato nel 2025. E la situazione non migliorerà neanche l’anno prossimo, con una crescita dello 0,6% e già rivista al ribasso di un decimo di punto. L’Ocse sottolinea come la situazione non sia la stessa in tutta Europa: “Mentre l’espansione fiscale in Germania sosterrà la crescita, soprattutto nel 2027, una politica fiscale più restrittiva costituirà un ostacolo in Italia e in Francia”. In Italia, in più, si è già registrato un aumento dell’inflazione, iniziato prima della guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Ocse gela l’Italia: tagliata la crescita allo 0,4% Articoli correlati Leggi anche: Ocse taglia previsioni di crescita Italia, Pil 2026 +0,4%, 2027 +0,6% Aiuto allo sviluppo in calo globale: Italia 19esima nei dati OcseTESTO di Tommaso Tautonico della Redazione del sito ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 17 febbraio 2026 Secondo i... Una selezione di notizie su Ocse gela L'Ocse taglia le stime del Pil per l'Italia, solo +0,4% nel 2026Il conflitto in atto nel Medio Oriente sta orientando tutti gli organismi previsori ed i Governi a rivedere al ribasso le stime di crescita per il 2026 con il timore ormai esplicitato da tutti che la ... ansa.it L’Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia, sale l’inflazioneLa crescita dell’Italia sarà dello 0,4% nel 2026, 0,2 punti in meno rispetto al precedente Economic Outlook di dicembre. «Se la guerra si protrae rischi per crescita mondiale e inflazione» ... ilsole24ore.com