Locazioni brevi | le aliquote corrette

Le locazioni brevi sono contratti di affitto di immobili ad uso abitativo con una durata inferiore a 30 giorni consecutivi. La normativa fiscale prevede specifiche aliquote applicabili ai ricavi derivanti da queste locazioni, con detrazioni e regole di tassazione diverse rispetto ai contratti di lunga durata. Le aliquote variano in base alle caratteristiche dell’immobile e alla normativa vigente, con regole precise per la dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o da soggetti che gestiscono portali telematici. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano, su scelta del locatore, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”: pertanto il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere di non applicare il regime ordinario di tassazione e di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto alla cedolare secca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Locazioni brevi: le aliquote corrette Locazioni brevi 2026: tutta la fiscalità spiegata in base a CHI affitta!!! Notizie correlate Leggi anche: Controlli sulle locazioni brevi, decine le strutture ignote agli uffici comunali Locazioni brevi, presentata una legge regionale per limitarleElena Ostanel (Avs) chiede al Veneto di fare come Toscana ed Emilia-Romagna: «Più poteri ai comuni, limiti per zone e quartieri, autorizzazioni di 5... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Affitti brevi, cambiano le aliquote della cedolare secca: dal terzo immobile scatta l’attività d’impresa; Locazioni brevi: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad aprile 2026; Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 soglia 2 appartamenti e presunzione di imprenditorialità oltre limite; Locazioni brevi: guida delle Entrate alle nuove regole 2026. Locazioni brevi: guida delle Entrate alle nuove regole 2026Guida delle Entrate alle locazioni brevi 2026: limite a 2 immobili, cedolare secca al 26% (21% ridotta) e nuovi obblighi per intermediari e piattaforme. edotto.com Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 soglia 2 appartamenti e presunzione di imprenditorialità oltre limiteL’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento (aprile 2026) della Guida Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le regole per gli intermediari, adeguandola alle modifiche introdotte dalla L ... finanzaefisco.com # **Locazioni brevi: nuova guida Agenzia Entrate e stretta sugli immobili dal 2026 ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/locazioni-brevi-2026-limite-due-immobili-guida-agenzia.html](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2 facebook