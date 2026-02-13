Locazioni brevi presentata una legge regionale per limitarle

Elena Ostanel, consigliera regionale di Avs-Reti civiche, ha depositato un progetto di legge regionale per limitare gli affitti brevi, cercando di contenere il proliferare di case sfitte e di evitare che il settore turistico danneggi i residenti. La proposta si ispira alle misure adottate in Toscana e in Emilia-Romagna, ma prevede restrizioni più stringenti sui tempi di affitto e sulle autorizzazioni. Ostanel ha spiegato che l’obiettivo è tutelare il mercato immobiliare locale e ridurre le tensioni tra residenti e turisti. La proposta verrà discussa nelle prossime settimane in commissione.

Elena Ostanel (Avs) chiede al Veneto di fare come Toscana ed Emilia-Romagna: «Più poteri ai comuni, limiti per zone e quartieri, autorizzazioni di 5 anni e tutela per chi affitta come integrazione al reddito» Elena Ostanel, consigliera regionale di Avs-Reti civiche, ha depositato un progetto di legge regionale per regolare il fenomeno degli affitti brevi, sulla falsa riga di quanto già fatto dalla regione Toscana e dall'Emilia-Romagna. Entrambe le leggi sono state impugnate dall'esecutivo, ma la Toscana (la prima a essere impugnata) ha già ottenuto l'ok della Corte costituzionale.