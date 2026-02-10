Controlli sulle locazioni brevi decine le strutture ignote agli uffici comunali

Venerdì il prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha riunito gli uffici comunali e le forze dell’ordine per fare il punto sui controlli sulle locazioni brevi. Sono emerse decine di strutture che ancora non risultano registrate o conosciute dagli enti pubblici, nonostante otto mesi di sperimentazione del protocollo. La discussione ha portato alla luce la presenza di molte strutture irregolari in città, che ancora sfuggono ai controlli ufficiali.

Dopo una fase di sperimentazione, discussi i dati in prefettura. A Gallipoli accertata evasione per circa 225mila euro, a Lecce emerso un notevole disallineamento per 28 strutture alberghiere LECCE – Dopo otto mesi di sperimentazione, sono stati discussi venerdì nel corso di una riunione presieduta dal prefetto di Lecce, Natalino Manno, i primi risultati del protocollo sulle locazioni brevi e turistiche. I controlli hanno interessato Lecce, Otranto, Gallipoli e Porto Cesareo, ma all’incontro della scorsa settimana hanno partecipato anche i rappresentanti di Ugento e Castro, dichiarandosi disponibili alla massima collaborazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Controlli Direttiva sull'accesso dei consiglieri agli uffici comunali, il sindaco: "Misura esclusivamente organizzativa" Locazioni brevi in condominio: quando il regolamento può vietarle Le locazioni brevi in condominio rappresentano un tema complesso, spesso al centro di controversie tra condomini e amministratori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lecce Controlli Argomenti discussi: Dati, piattaforme e centri storici, la UE prepara la stretta sugli affitti brevi; Affitti brevi: dal 2026 SCIA obbligatoria dal terzo immobile; Non comunicano la presenza di ospiti, denunciati due gestori di strutture ricettive; Blitz interforze contro microcriminalità e spaccio: decine di persone controllate, 8 espulsi - BresciaToday. Controlli sulle locazioni brevi, decine le strutture ignote agli uffici comunaliDopo una fase di sperimentazione, discussi i dati in prefettura. A Gallipoli accertata evasione per circa 225mila euro, a Lecce emerso un notevole disallineamento per 28 strutture alberghiere ... lecceprima.it La disciplina sulle locazioni brevi va rettificata subito: il problema delle comproprietàAnalizziamo una criticità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 in merito alla presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi, evidenziando come la riduzione della soglia da quattro a due a ... commercialistatelematico.com I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive. In 3 B&B di Chiaia sono stati trovati 6 ospiti (due per struttura) per i quali i 3 titolari delle rispettive attività non avevano comunicato la presenza. Locazioni in nero d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.