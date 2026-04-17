Calcio Uisp | arriva la matematica per l' ennesimo titolo della Locanda Alinò

Nella terza giornata di ritorno del campionato di calcio a 7 della Uisp provinciale, la squadra Avosa non è riuscita a conquistare i tre punti contro la Locanda Alinò, che ha vinto lo scontro diretto. La partita si è giocata a La Spezia il 17 aprile 2026. Con questa vittoria, la Locanda Alinò si avvicina ulteriormente alla conquista di un altro titolo, mentre l'Avosa vede complicarsi le possibilità di migliorare la propria posizione in classifica.

La Spezia, 17 aprile 2026 – All' Avosa non riesce l'impresa, superata nello scontro diretto dalla Locanda Alinò, nella terza di ritorno dell'Eccellenza nel campionato di calcio a 7 della Uisp provinciale. In questo modo, la squadra a punteggio pieno sponsorizzata dal locale di via del Molo dei fratelli Ciro e Beppe Di Cristo, conquista nuovamente lo scudetto nell'ambito della Lega della Spezia e della Valdimagra, mentre l'Avosa è per ora terzo, superato pure dal Veppo. Bloccato sul pareggio, dopo 7 successi di fila, la capolista Pellegrini gomme (ormai appagata dalla leadership che non può essere intaccata) della Promozione. E se l' Ms.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp: arriva la matematica per l'ennesimo titolo della Locanda Alinò Notizie correlate Calcio Uisp: Locanda Alinò vince il girone preliminare facendo l'en pleinLa Spezia, 30 gennaio 2026 – Si inizia a fare sul serio nel calcio a 7 Uisp provinciale che, dopo il girone preliminare vinto (anzi stravinto) dalla... Calcio Uisp: il Leta Real Chiappa 'consegna' lo scudetto alla Locanda AlinòLa Spezia, 3 aprile 2026 – Il Leta Real Chiappa mette una pietra sopra al campionato di calcio a 7 della Uisp provinciale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calcio - uisp.it; Calcio Uisp: arriva la matematica per l'ennesimo titolo della Locanda Alinò; Scheda squadra Olimpic Trezzanese; Cirie Settimo Chivasso. Calcio Uisp: arriva la matematica per l'ennesimo titolo della Locanda AlinòEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Cannella in testa al campionato di calcio Uisp SenigalliaIl sipario cala momentaneamente per le festività, ma l’impressione è che il meglio debba ancora venire. Il campionato UISP è più vivo che mai, su tantissimi fronti. Da tutto il Comitato Uisp ... senigallianotizie.it #calcio #uisp #grosseto #IlGiunco facebook