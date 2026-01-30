Calcio Uisp | Locanda Alinò vince il girone preliminare facendo l' en plein

La Locanda Alinò fa il suo en plain nel calcio a 7 Uisp della Spezia. Dopo aver vinto tutte e 11 le partite del girone preliminare, la squadra si prepara ora a sfidare le altre in due nuovi raggruppamenti, uno in Eccellenza e uno in Promozione. Le sfide sono già alle porte e il torneo si fa sempre più interessante.

La Spezia, 30 gennaio 2026 – Si inizia a fare sul serio nel calcio a 7 Uisp provinciale che, dopo il girone preliminare vinto (anzi stravinto) dalla Locanda Alinò (con 11 vittorie in altrettanti incontri), le squadre del Girone 1, verranno suddivise in due raggruppamenti: in Eccellenza, oltre all'Alinò, anche Leta Real Chiappa, Cantina Du Sciacchetrà Monterosso, ReboccoAurora Ponteggi e Veppo; in Promozione Levanto, Sesta Godano, Sporting Bacco, Pellegrini gomme, Real Dlf Pizzeria Chiara e Bar Cavour. Nel Girone 2, intanto tengono botta le prime tre, ovvero Ms Costruzioni, Delta del Caprio e Real Chiappa Pin Bon, mentre nel Girone 3 Team Sarzana e La Loggia 4.

