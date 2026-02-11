L’esercito dei caregiver | in Emilia-Romagna 600mila sono over50 Di chi si prendono cura? I dati

In Emilia-Romagna, oltre 600.000 persone sopra i 50 anni si dedicano all’assistenza di familiari o amici. Sono numeri che sorprendono, perché mostrano come molte famiglie si affidino a parenti anziani per prendersi cura di chi ha bisogno. La maggior parte di loro si occupa di anziani, malati o disabili, spesso senza pause o supporto esterno. La questione diventa sempre più urgente anche perché questi caregiver sono spesso loro stessi in età avanzata.

Bologna, 11 febbraio 2026 – I caregiver che hanno più di 50 anni in Emilia-Romagna sono tanti, tantissimi: addirittura 600mila. Una popolazione che è addirittura superiore a quella del capoluogo. Le percentuali del caregiving. La maggior parte – il 65% – si prende cura di genitori o suoceri, ma esiste anche una porzione tutt'altro che piccola, pari al 15%, che non ha legami di parentela con la persona che aiuta: si tratta dunque di persone legate da semplici vincoli di amicizia. La maggior parte dei caregiver, dato che non sorprende, è composta da donne. È questo, secondo il docente dell'Università di Bologna Marco Albertini, uno degli elementi "più interessanti" evidenziati dall'indagine Eras (Emilia-Romagna Aging Survey).

