Lo strano 25 aprile alla corte del nemico dei partigiani

Venerdì 24 aprile 2026, durante la mattinata, è stato possibile seguire in diretta il dibattito sulla celebrazione del 25 aprile presso la Camera dei Deputati. L’autore ha aperto i quotidiani Repubblica e il Corriere della Sera per leggere i titoli, ma si è trovato immerso nel dibattito in diretta, che ha coinvolto vari esponenti politici e ha focalizzato l’attenzione sulla commemorazione della liberazione e sui temi storici collegati.

A volte non bisognerebbe toccare il telefono. Stamattina, venerdì 24 aprile 2026, l’ho aperto per leggere almeno i titoli dei due quotidiani cui sono abbonato, Repubblica e il Corriere, ma non avevo fatto i conti con la diretta da Montecitorio del dibattito sul 25 aprile, che mi si è imposta.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: 25 Aprile a Bergamo, oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigiani A Montesilvano una cerimonia del 25 aprile per onorare i partigiani localiSi terrà in piazza Diaz sabato 25 aprile dalle 10 a Montesilvano la cerimonia per commemorare la Liberazione, “il 25 aprile della Resistenza a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Russa e quello strano modo di festeggiare il 25 aprile; Due giorni per festeggiare la Liberazione, le iniziative ad Albinea il 25 e 26 aprile; Sindaco leghista farà cantare Bella ciao il 25 aprile: Inno alla libertà, pieno d'amore. La Liberazione? È di tutti; Civitella del Tronto, dal 24 al 27 aprile la Festa di Santa Maria dei Lumi. 25 aprile, tutti gli eventi e le manifestazioni in Italia per la Festa della LiberazioneIl 25 aprile è un giorno di eventi e manifestazioni in tutte le grandi città italiane. Ecco il programma degli eventi e le celebrazioni del 2026 ... money.it Lo strano «boom» delle Borse: con lo choc peggiore da mezzo secolo, perché i mercati hanno perso la bussolaTra guerra, shock energetico e tensioni globali, i mercati salgono spinti da liquidità, fede nell’AI e dinamiche collettive che premiano il conformismo degli investitori ... corriere.it "E' molto strano che io sia diventato bello in 3 minuti e 20, questo mi ha fatto capire che il Festival di Sanremo ti cambia la vita..." Marco Masini ha raccontato ai microfoni di #RadioSubasioMusicClub un aneddoto sulla sua prima partecipazione a #Sanremo facebook FAMOLO STRANO ‘STO PECHINO EXPRESS #PECHINOEXPRESS x.com