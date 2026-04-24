25 Aprile a Bergamo oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigiani

Da ecodibergamo.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Bergamo si è svolta la messa al cimitero di Santa Lucia dedicata ai partigiani. Durante la mattinata è stato reso omaggio al comandante Curnis. Domani, 25 aprile, si terranno cerimonie ufficiali in Rocca e in piazza Vittorio Veneto, con la partecipazione dell’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati. Le commemorazioni sono state trasmesse pubblicamente e hanno coinvolto le autorità locali.

LIBERAZIONE. In mattinata a Santa Lucia tributo al comandante Curnis. Domani (sabato 25) cerimonie in Rocca e in piazza Vittorio Veneto: sul palco anche l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati. Il conto alla rovescia sta per terminare. La comunità bergamasca è pronta a festeggiare il 25 Aprile, nell’81esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal fascismo e dall’occupazione nazista. All’interno del fitto programma di cerimonie istituzionali aperte a tutta la cittadinanza - promosso dal Comune di Bergamo, in collaborazione con il Comitato bergamasco antifascista e la partecipazione della Provincia di Bergamo - il clou è la tradizionale manifestazione in piazza Vittorio Veneto, nella mattina di sabato 25 dalle 11,30, con ospite d’onore l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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