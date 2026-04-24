25 Aprile a Bergamo oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigiani

Oggi a Bergamo si è svolta la messa al cimitero di Santa Lucia dedicata ai partigiani. Durante la mattinata è stato reso omaggio al comandante Curnis. Domani, 25 aprile, si terranno cerimonie ufficiali in Rocca e in piazza Vittorio Veneto, con la partecipazione dell’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati. Le commemorazioni sono state trasmesse pubblicamente e hanno coinvolto le autorità locali.

LIBERAZIONE. In mattinata a Santa Lucia tributo al comandante Curnis. Domani (sabato 25) cerimonie in Rocca e in piazza Vittorio Veneto: sul palco anche l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati. Il conto alla rovescia sta per terminare. La comunità bergamasca è pronta a festeggiare il 25 Aprile, nell’81esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal fascismo e dall’occupazione nazista. All’interno del fitto programma di cerimonie istituzionali aperte a tutta la cittadinanza - promosso dal Comune di Bergamo, in collaborazione con il Comitato bergamasco antifascista e la partecipazione della Provincia di Bergamo - il clou è la tradizionale manifestazione in piazza Vittorio Veneto, nella mattina di sabato 25 dalle 11,30, con ospite d’onore l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - 25 Aprile a Bergamo, oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigiani Notizie correlate Leggi anche: Al Cimitero Monumentale: Nisoli, Gabrieli e Curti accolti nella tomba dei Partigiani La Russa: “Il 25 aprile? Rifarei omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò”Si avvicina la commemorazione del 25 aprile, quando l’Italia venne liberata dall’occupazione nazifascista nel 1945 segnando la vittoria della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo; Festa della Liberazione: le iniziative a Bergamo; Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (24-26 aprile) nella Bergamasca; Le piazze del 25 aprile. 25 Aprile a Bergamo, oggi la Messa al cimitero con il ricordo dei partigianiIn mattinata a Santa Lucia tributo al comandante Curnis. Domani (sabato 25) cerimonie in Rocca e in piazza Vittorio Veneto: sul palco anche l’onorevole Anna Ascani, vice presidente della Camera dei De ... ecodibergamo.it Bergamo, rally delle macchine di legnoRitorna il Soap Box Rally, la corsa delle macchine di legno più antica del mondo, con la sua 50° edizione organizzata da Proloco Bergamo. Le soap boxes, costruite secondo uno storico regolamento datat ... ilgiorno.it Previsioni Meteo, Italia tra l'estate anticipata del fine settimana del 25 aprile un brusco ritorno all'inverno per la Festa dei Lavoratori, con piogge, temporali e un tracollo termico improvviso Ulteriori dettagli nel primo commento - facebook.com facebook Si aprono dal 26 aprile le iscrizioni per la nuova edizione di #DonneinDigitale, il percorso formativo gratuito dedicato allo sviluppo e al rafforzamento delle #competenzedigitali delle #donne che lavorano e fanno impresa. L’iniziativa si inserisce nel Piano Nazi x.com