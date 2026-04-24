I negoziati tra le parti sembrano essere in difficoltà, con le discussioni che proseguono senza risultati concreti e il tempo che si riduce. Secondo fonti vicine alle trattative, le posizioni restano distanti e l’atmosfera si fa più tesa. Nel frattempo, alcune fonti indicano che gli Stati Uniti potrebbero subire conseguenze negative sulla loro immagine internazionale se la situazione dovesse rimanere irrisolta a lungo.

Negoziati in salita e gli Usa che rischiano un danno reputazionale. L’ambasciatore Giampaolo Scarante (foto), già consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e attualmente docente di Teorie e Tecniche della Negoziazione all’Università Padova, spiega perché più passa il tempo, più è difficile per Donald Trump non perdere la faccia. A che punto sono i negoziati e da quale base ripartono? "È difficile valutare con precisione la situazione. Questa guerra è nata nella confusione degli obiettivi e sta proseguendo nella confusione dei negoziati. Il problema di fondo è che molti degli obiettivi dichiarati sono difficili da tradurre in risultati politici concreti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo stallo dei negoziati: "Il tempo ora stringe. Usa sempre più isolati"

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