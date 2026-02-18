Iran l' allarme di Axios | Negoziati in stallo Trump sempre più vicino alla guerra aperta
L’Iran rischia di unire tensioni crescenti con gli Stati Uniti, secondo quanto riporta Axios. Le trattative sul nucleare sono ferme, e la Casa Bianca avverte che Trump potrebbe decidere di agire senza ulteriori tentativi diplomatici. Il vicepresidente americano JD Vance afferma che l’amministrazione vuole un accordo, ma non esclude nessuna scelta, incluso l’intervento militare. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, mentre le parti si avvicinano a un punto di non ritorno. La crisi si intensifica con ogni ora che passa.
Mentre Axios lancia l'allarme su un possibile e imminente intervento militare Usa in Iran, che gli Stati Uniti attuerebbero insieme a Israele, Tel Aviv continua la sua azione sul doppio fronte Gaza e Cisgiordania. Il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha annunciato che uno dei suoi obiettivi per il prossimo mandato di governo è quello di abolire gli accordi di Oslo che, a suo avviso, porterebbero allo smantellamento dell'Autorità palestinese. Lo riferiscono i media israeliani. L'annuncio è stato fatto durante una conferenza con i leader degli insediamenti in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
