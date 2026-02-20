ucraina i negoziati in stallo e il pressing usa su zelensky

Il vertice di Ginevra sulla guerra in Ucraina si è concluso senza progressi concreti, a causa delle tensioni tra Russia e Stati Uniti. Zelensky ha chiesto più aiuti militari, mentre Mosca insiste sulla sua posizione. Durante l'incontro, le parti si sono scambiate accuse e non hanno trovato un accordo sul cessate il fuoco. La diplomazia internazionale si muove con difficoltà, mentre sul campo la situazione rimane instabile. La prossima riunione è già programmata, ma la strada sembra ancora lunga.

Il vertice di Ginevra sulla guerra ucraina è andato come da previsioni: poco arrosto, Russia e Usa che dicono che è stato costruttivo ed è stato fissato un ulteriore round. Non c’era da aspettarsi altro data la situazione, in particolare con la crisi iraniana che tiene banco (l’opzione guerra all’Iran brandita da liberalneocon Usa e Israele rende ancora più difficili sviluppi distensivi su altri fronti). Però si possono accennare alcuni particolari di qualche interesse. Anzitutto che in concomitanza col vertice è stato rinviato a giudizio l’ex ministro dell’Energia ucraino Herman Galushchenko. Uno sviluppo del caso Mindich, lo scandalo delle tangenti che ha terremotato la leadership ucraina lambendo il presidente, dal momento che Mindich era in affari con Zelensky fin dai tempi in cui esercitava il mestiere di comico (in realtà mai abbandonato). 🔗 Leggi su It.insideover.com

