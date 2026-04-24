Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 80,6 punti base

All'apertura delle borse, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 80,6 punti base, con un incremento rispetto alla chiusura precedente. Allo stesso tempo, il rendimento del decennale italiano si aggira intorno al 3,84%, con un aumento di oltre 4 punti base. Questi dati riflettono un lieve aumento della differenza tra i rendimenti dei due titoli.

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo a 80,6 punti base. Il rendimento del decennale italiano sale di oltre 4 punti base al 3,84%.🔗 Leggi su Lanazione.it

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