Skin fasting abbiamo chiesto a un chirurgo plastico se eliminare creme e detergenti fa bene alla pelle
Rinunciare a creme e detergenti può avere effetti sulla pelle, ma non tutti sono favorevoli all’idea. Fanpage.it ha chiesto al dottor Marco Iera, chirurgo plastico, cosa ne pensa del trend dello skin fasting. Secondo lui, eliminare completamente i prodotti dalla routine potrebbe non essere sempre la scelta migliore, e bisogna valutare caso per caso. La pelle ha bisogno di alcune cure, ma anche di tempo per respirare senza sovraccarichi chimici.
Rinunciare a cosmetici e trattamenti fa bene alla pelle? Fanpage.it lo ha chiesto al dottor Marco Iera, per capire se il trend Skin fasting abbia basi concrete.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Skin Fasting
Ricaricano la pelle di sostanze che permettono di preservare la giovinezza cutanea: le creme viso skin longevity prevengono i meccanismi dell'aging
Mannequin skin: l'effetto pelle «lumi-matte» archivierà la glass skin?
La mannequin skin, definita come un effetto pelle «lumi-matte», rappresenta un’evoluzione rispetto alla tradizionale glass skin.
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.