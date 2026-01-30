Skin fasting abbiamo chiesto a un chirurgo plastico se eliminare creme e detergenti fa bene alla pelle

Rinunciare a creme e detergenti può avere effetti sulla pelle, ma non tutti sono favorevoli all’idea. Fanpage.it ha chiesto al dottor Marco Iera, chirurgo plastico, cosa ne pensa del trend dello skin fasting. Secondo lui, eliminare completamente i prodotti dalla routine potrebbe non essere sempre la scelta migliore, e bisogna valutare caso per caso. La pelle ha bisogno di alcune cure, ma anche di tempo per respirare senza sovraccarichi chimici.

