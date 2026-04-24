Lo scontro totale Fabbri all’attacco | Manson dalle suore la Curia ha detto no

Nelle ultime ore sono emerse dichiarazioni di un esponente politico che ha sottolineato come l’ente religioso responsabile abbia rifiutato una proposta rivolta alle suore. La situazione ha causato reazioni tra i rappresentanti istituzionali e le organizzazioni coinvolte, portando a un acceso dibattito pubblico. Nel frattempo, sui social circolano commenti e confronti tra utenti che commentano con tono critico e ironico la vicenda.

"Sarò sempre quello che sono", diceva Peppone. "Sì, – la replica di Don Camillo – sei un compagno". E giù risate negli esilaranti scontri verbali tra gli iconici personaggi – da un lato il parroco, dall’altro il sindaco ’rosso’ –, nati dalla penna di Giovannino Guareschi. Qui, però, non siamo a Brescello e il sindaco "compagno" non lo è proprio, ma lo scontro – ormai con valenza quotidiana e del tutto (quasi) insanabile – rievoca, negli animi romantici, proprio il romanzo. L’ultima puntata del Fabbri (il sindaco)–Perego (l’arcivescovo), è il sequel di ciò che è sbocciato martedì: tema, il concerto dell’11 luglio quando in piazza Ariostea (parliamo del Summer Festival ) arriverà Marilyn Manson.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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