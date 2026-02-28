Un ragazzo di 21 anni residente a Fermignano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo essere stato trovato con mezzo chilo di hashish in auto. Al termine delle verifiche, è stato disposto l’obbligo di firma. L’operazione si è conclusa con l’arresto e le formalità di rito per il giovane.

Mezzo chilo di hashish in auto e per un 21enne residente a Fermignano scattano arresto e obbligo di firma. L’operazione porta la firma della Guardia di Finanza, su impulso del Comando provinciale di Pesaro e Urbino. I militari della Compagnia di Urbino hanno intercettato il giovane nel pomeriggio del 25 febbraio, durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio. Siamo a Canavaccio, alle porte di Urbino. Il ragazzo, cittadino italiano di origini bulgare, viene fermato mentre è alla guida. Appare nervoso, poco collaborativo e allora scatta l’ispezione dell’auto. E lì salta fuori tutto. Nel veicolo vengono trovati 507 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione e 610 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Girava con mezzo chilo di hashish: ragazzo arrestato dalla Finanza

