Il difensore del Liverpool, chiamato Leoni Inter, sta tornando in campo dopo un infortunio e questa notizia riaccende le possibilità di un trasferimento nel mercato di gennaio. Il tecnico del club nerazzurro ha definito il giocatore come una “bestia” e le sue condizioni fisiche stanno migliorando, aprendo la strada a eventuali trattative. La squadra studia le prossime mosse per rafforzare la linea difensiva in vista della seconda parte della stagione.

di Lorenzo Vezzaro Leoni Inter: il difensore del Liverpool corre verso il rientro e riaccende le speranze di mercato per la difesa di Cristian Chivu. Il nome di Giovanni Leoni torna a gravitare prepotentemente nell’orbita del calciomercato italiano. Durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Crystal Palace, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha rotto il silenzio sulle condizioni del difensore classe 2006, sottolineando i progressi atletici impressionanti compiuti durante la lunghissima riabilitazione. Acquistato dal Parma per 35 milioni di euro e subito frenato dalla rottura del legamento crociato a settembre, il ragazzo sta completando la trasformazione fisica all’AXA Training Center.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Leoni Inter: Arne Slot lo definisce una “bestia”. Nel mentre i nerazzurri studiano il colpo

Notizie correlate

Arne Slot verrà licenziato se il Liverpool perderà la Champions League, avverte Keith WynessFa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ex amministratore delegato dell’Everton Keith Wyness ha clamorosamente affermato che Arne Slot sarà...

Leggi anche: Arne Slot conferma la cronologia di aprile per l’attaccante del Liverpool

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Leoni resta al Liverpool, Slot lo blinda e allontana Inter e Serie A: Sta diventando una bestia; Slot verso la conferma a Liverpool: dal dopo Salah ai rebus Alisson, Chiesa e Leoni, tutti i nodi sul mercato; Slot verso la conferma a Liverpool: dal dopo Salah ai rebus Alisson, Chiesa e Leoni, tutti i nodi sul mercato.

Liverpool, come sta procedendo il recupero di Giovanni Leoni? Le parole di Slot e il futuro diviso tra Premier League e le voci sull'InterIl giovane centrale difensivo italiano sta ultimando il recupero dal grave infortunio al ginocchio di settembre ... calciomercato.com

L’Inter sogna Leoni, Slot impressionato: Ma lo vedete su Instagram? Sta diventando…Giovanni Leoni si avvicina al ritorno in campo dopo l’operazione al legamento crociato anteriore subita a settembre ... fcinter1908.it

L'Inter sogna Leoni, Slot impressionato: "Ma lo vedete su Instagram Sta diventando..." x.com

Per la difesa occhio sempre al nome di #Leoni del #Liverpool, idea difficilissima ma che l’#inter non ha mai abbandonato del tutto. #Calciomercato #italia #nerazzurri - facebook.com facebook